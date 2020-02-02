Названы актёры, которые вручат новый «Оскар»

Также заветные статуэтки лауреатам вручат: Сигурни Уивер, Дайан Китон, Зак Готтзаген, Стив Мартин, Джордж Маккей, Джеймс Корден, Майя Рудольф и Бени Фельдштейн.

Ранее стало известно, церемония, которая состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля, пройдет без ведущего. Киноакадемики решили повторить опыт прошлого года, отмечает РИА Новости.

Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН выразил сожаление о том, что российский фильм «Дылда» не вошел в число номинантов «Оскара». Он объяснил это, в том числе, небольшим влиянием американского прокатчика картины.

