Названы актёры, которые вручат новый «Оскар»
Американская киноакадемия назвала актеров, которые будут вручать премию «Оскар». «Звездный» список опубликован на официальной странице киноакадемии в Твиттере. В числе награждающих Киану Ривз, Шайа Лабаф, Пенелопа Крус.
Также заветные статуэтки лауреатам вручат: Сигурни Уивер, Дайан Китон, Зак Готтзаген, Стив Мартин, Джордж Маккей, Джеймс Корден, Майя Рудольф и Бени Фельдштейн.
Ранее стало известно, церемония, которая состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля, пройдет без ведущего. Киноакадемики решили повторить опыт прошлого года, отмечает РИА Новости.
Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН выразил сожаление о том, что российский фильм «Дылда» не вошел в число номинантов «Оскара». Он объяснил это, в том числе, небольшим влиянием американского прокатчика картины.
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