Названы все финалисты-номинанты на премию «Оскар»

Американской академии кинематографических искусств и наук обнародовала списки номинантов на премию «Оскар». Церемония в Лос-Анджелесе транслировалась в прямом эфире. В категории «Лучший фильм» за статуэтку поборются «Ирландец», «Ford против Ferrari», «Джокер», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «19172», «Паразиты», «Однажды... в Голливуде», «Брачная история», «Маленькие женщины».

На звание лучшего режиссера номинированы Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), британец Сэм Мэндес («19172), Квентин Тарантино («Однажды... в Голливуде») и южнокореец Пон Чжу Хо («Паразиты»).

В разделе «Лучший актер» представлены: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер («Брачные истории»), Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»).

В списке претенденток категории «Лучшая актриса» значатся: Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).