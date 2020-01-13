Названы все финалисты-номинанты на премию «Оскар»
Американской академии кинематографических искусств и наук обнародовала списки номинантов на премию «Оскар». Церемония в Лос-Анджелесе транслировалась в прямом эфире. В категории «Лучший фильм» за статуэтку поборются «Ирландец», «Ford против Ferrari», «Джокер», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «19172», «Паразиты», «Однажды... в Голливуде», «Брачная история», «Маленькие женщины».
На звание лучшего режиссера номинированы Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), британец Сэм Мэндес («19172), Квентин Тарантино («Однажды... в Голливуде») и южнокореец Пон Чжу Хо («Паразиты»).
В разделе «Лучший актер» представлены: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер («Брачные истории»), Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»).
В списке претенденток категории «Лучшая актриса» значатся: Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).
Представители российского кинопроизводства не попали в число номинантов. Так, академики Киноакадемии «прокатили» фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, стремившегося попасть в список претендентов в категории «Лучший фильм на иностранном языке», отмечает «Свободная пресса».
Также отвернуты заявки документальной ленты «Акварель» Виктора Красовского и мультфильма «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита в своих номинациях.
92-ая церемония награждения «Оскарами» пройдёт в Лос-Анджелесе 9 февраля.
В 2018 году Американская киноакадемия пригласила в свои ряды четырех россиян: кинооператора Михаила Кричмана, сценариста Олега Негина, монтажера Анну Масс и композитора Софью Губайдулину. Причём трое из них были отмечены за картины «Левиафан» и «Нелюбовь», созданные совместно с режиссером Андреем Звягинцевым.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал приглашение россиян в киноакадемию «плевком» в адрес Минкультуры РФ и Фонда кино, однако гордостью для российской культуры в целом.
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