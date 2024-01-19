Сталлоне начал работать над сценарием пятой части «Неудержимых»

Американский актер и режиссер Дольф Лундгрен сообщил, что Сильвестр Сталлоне начал работать над сценарием фильма «Неудержимые 5».

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Об этом актер рассказал в интервью порталу Screen Rant. Подробностей сюжета Лундгрен не раскрыл.

Провал четвертой части «Неудержимых» артист связал с тем, что сценарий писал не Сталлоне. Он высказал свое разочарование в ленте.

По информации издания ScreenDaily, производство сиквела фильма «Скалолаз» со Сталлоне в главной роли начнется летом 2024 года. По сюжету рейнджер Гейб Уокер оказывается в заложниках в горном отеле в Доломитовых Альпах, отмечает «Радиоточка НСН».

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