Жена актера Сильвестра Сталлоне подала на развод
Жена американского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Лавин подала на развод. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на судебные документы.
Пара состояла в браке 25 лет.
Слухи о разводе супругов появились на прошлой неделе, когда фанаты актера заметили, что татуировка с изображением супруги исчезла с руки Сталлоне.
Издание утверждает, что заявление на развод было подано 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Причиной, как сообщается, стал вывод активов актером из семейных фондов. У супругов трое совместных дочерей.
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