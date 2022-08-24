Жена актера Сильвестра Сталлоне подала на развод

Жена американского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Лавин подала на развод. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на судебные документы.

Пара состояла в браке 25 лет.

Слухи о разводе супругов появились на прошлой неделе, когда фанаты актера заметили, что татуировка с изображением супруги исчезла с руки Сталлоне.

Издание утверждает, что заявление на развод было подано 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Причиной, как сообщается, стал вывод активов актером из семейных фондов. У супругов трое совместных дочерей.









