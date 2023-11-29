Стали известны подробности госпитализации Боярского

Актер почувствовал себя плохо 27 ноября. В этот же день его госпитализировали в Мариинскую больницу в отделение реанимации в состоянии средней степени тяжести. Артисту провели обширное исследование. После этого его перевели в обычную палату.

Актер до сих пор продолжает находиться под наблюдением медиков.

Ранее в театре Ленсовета заявили, что госпитализация Боярского является плановой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

