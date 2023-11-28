СМИ: Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом, пишет портал 78.ru со ссылкой на источник.

СМИ: Актера Носика госпитализировали в Москве

Отмечается, что актера доставили в Мариинскую больницу 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.

Ранее Михаил Боярский заявил о готовности завершить карьеру и уделять больше внимания семье, напоминает РЕН.ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:БольницаПевецГоспитализацияМихаил Боярский

Горячие новости

Все новости

партнеры