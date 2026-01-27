Стали известны номинанты на премию BAFTA
Стали известны номинанты премии BAFTA Film Awards. Церемония награждения пройдет 22 февраля в лондонском Royal Festival Hall.
Лидером по числу номинаций (14) стал триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Следом идут вампирский хоррор «Грешники», а также картины «Гамнет» и «Марти Великолепный».
В категории «Лучший фильм» представлены «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Гамнет», «Грешники» и «Сентиментальная ценность».
За звание лучшего британского фильма поборются «28 лет спустя», «Баллада об острове Уоллис», «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», «Умри, моя любовь», «Я» значит «Ястреб», «Гамнет», «Я ругаюсь», «Мистер Бертон», «Седло» и «Стив».
Среди претендентов на награду за лучшую режиссуру — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Хлоя Чжао («Гамнет»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Джош Сафди («Марти Великолепный») и Йоргос Лантимос («Бугония»). В актёрских номинациях соперничают, в частности, Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Джесси Бакли («Гамнет») и Эмма Стоун («Бугония»). За лучшие роли второго плана поборются Бенисио Дель Торо и Шон Пенн («Битва за битвой»), Кэри Маллиган («Баллада об острове Уоллис»), Пол Мескал («Гамнет») и другие.
В числе претендентов на лучший оригинальный сценарий — «Я ругаюсь», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» и «Грешники».
В категории адаптированного сценария номинированы «Баллада об острове Уоллис», «Битва за битвой», «Бугония», «Гамнет» и «Седло».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены картины из Бразилии («Секретный агент»), Норвегии («Сентиментальная ценность»), Франции («Простая случайность»), Испании («Сират») и Туниса («Голос Хинд Раджаб»).
В категории «Восходящая звезда» отмечены Роберт Арамайо, Майлс Кейтон, Чейз Инфинити, Арчи Мадекве и Пози Стерлинг.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН не удивился 16 номинациям на «Оскар» фильма «Грешники», по его мнению, лента может получить несколько наград в «незначительных номинациях», а главного «Оскара» заберет «Битва за битвой», однако, он считает, что, в первую очередь следует обратить внимание на номинацию на «Оскар» короткометражного мультфильма российского режиссера Константина Бронзита.
