Стали известны номинанты на премию BAFTA

Лидером по числу номинаций (14) стал триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Следом идут вампирский хоррор «Грешники», а также картины «Гамнет» и «Марти Великолепный».

В категории «Лучший фильм» представлены «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Гамнет», «Грешники» и «Сентиментальная ценность».

За звание лучшего британского фильма поборются «28 лет спустя», «Баллада об острове Уоллис», «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», «Умри, моя любовь», «Я» значит «Ястреб», «Гамнет», «Я ругаюсь», «Мистер Бертон», «Седло» и «Стив».

Среди претендентов на награду за лучшую режиссуру — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Хлоя Чжао («Гамнет»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Джош Сафди («Марти Великолепный») и Йоргос Лантимос («Бугония»). В актёрских номинациях соперничают, в частности, Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Джесси Бакли («Гамнет») и Эмма Стоун («Бугония»). За лучшие роли второго плана поборются Бенисио Дель Торо и Шон Пенн («Битва за битвой»), Кэри Маллиган («Баллада об острове Уоллис»), Пол Мескал («Гамнет») и другие.