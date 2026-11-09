Стала известна дата выхода фильма «Сталин» Владимира Бортко

Многосерийный проект снял Владимир Бортко — для режиссёра эта работа стала первой крупной постановкой за десять лет. Сценарий он написал ещё 15 лет назад, и долгое время материал ждал своего часа. Главную роль в сериале исполнил Игорь Миркурбанов.

В актёрский ансамбль вошли известные артисты, воплотившие образы ключевых политических фигур эпохи: Александр Яцко в роли Лаврентия Берии, Виктор Сухоруков — Никиты Хрущёва, Александр Самойленко — Георгия Маленкова, Александр Семчев — Андрея Жданова, Семён Стругачёв — Лазаря Кагановича, Артур Ваха — Вячеслава Молотова, Карэн Бадалов — Анастаса Микояна. Среди других заметных работ — Кристина Бабушкина (Варвара Истомина, экономка Сталина), Павел Чинарёв (Василий Сталин), Юлия Рутберг (Голда Меир), Иван Лакшин (Игорь Курчатов), Евгений Сидихин (Константин Рокоссовский), Полина Денисова (Светлана, дочь Сталина) и Дарья Мороз (женщина из Орла).

Действие сериала охватывает переломный период — с 1945 года до смерти Иосифа Сталина в 1953‑м. По замыслу создателей, это не просто реконструкция исторических событий, а масштабная человеческая драма о колоссальной ответственности и железной воле лидера, на плечах которого лежала судьба страны в эпоху нового, ещё более опасного противостояния. В центре сюжета — решения, определявшие ход мировой истории на фоне жёстких интриг и столкновения интересов сильнейших игроков того времени.

За основу сценария взяты мемуары современников, рассекреченные архивные документы и стенограммы заседаний Политбюро. При этом картина отражает личную авторскую позицию Владимира Бортко как режиссёра и сценариста.

«Наш фильм строится вокруг личности Сталина. Да, у нас есть акцент на том, что люди, окружающие его, перестали его понимать и захотели большего. Но фильм не о них, он в первую очередь о Сталине. Фильм долго ждал своего часа. Сейчас изменилось время, изменилось отношение к Сталину в стране — поэтому, на мой взгляд, стало возможным снять этот сценарий. Я очень благодарен людям, которые решили это сделать, которые рискнули вложить свои силы. Съемки прошли хорошо, для меня это обычная работа. Правда, я долго не снимал, но, как выяснилось, не забыл! Спасибо команде, которой была небезразлична наша тема», — отметил Владимир Бортко.

Съёмки проходили в нескольких локациях: в Санкт‑Петербурге, Москве, Калуге, Ленинградской области, на Черноморском побережье, а также в Кинопарке «Москино». Производством занимались «Кион» и кинокомпания «Триикс Медиа».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров говорил НСН, что в российском кинематографе образ Иосифа Сталина всегда колебался от ангела до исчадия ада.

