Стала известна дата выхода фильма Данилы Козловского про Чернобыль
Съемки картины Данилы Козловского, посвященной событиям аварии на Чернобыльской АЭС, завершились 12 августа, пишет ТАСС. Продюсеры озвучили дату начала проката.
По данным агентства, широкой публике фильм будет представлен 8 октября 2020 года.
Как отмечается, фильм снимался на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в Москве, а также в Венгрии и в Хорватии. Рабочее название киноленты «Когда падали аисты». Известно, что фильм расскажет об одной истории, произошедшей в ходе ликвидации аварии. В главных ролях снялись сам Козловский и Оксана Акиньшина.
Ранее Козловский заявил, что не боится сравнения с американским мини-сериалом "Чернобыль". Напомним, сериал поставил рекорды по просмотрам и положительным отзывам.
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