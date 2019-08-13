Стала известна дата выхода фильма Данилы Козловского про Чернобыль

Как отмечается, фильм снимался на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в Москве, а также в Венгрии и в Хорватии. Рабочее название киноленты «Когда падали аисты». Известно, что фильм расскажет об одной истории, произошедшей в ходе ликвидации аварии. В главных ролях снялись сам Козловский и Оксана Акиньшина.

Ранее Козловский заявил, что не боится сравнения с американским мини-сериалом "Чернобыль". Напомним, сериал поставил рекорды по просмотрам и положительным отзывам.

