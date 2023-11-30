«Средней тяжести»: В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
30 ноября 202317:49
Состояние художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина врачи оценивают, как средней тяжести, сообщает РИА Новости.
По словам директора театра Тамары Михайловой, актёр продолжает лечение.
«Никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении», - рассказала она.
Ранее Михайлова заявила, что Юрий Соломин приступил к работе, находясь по-прежнему в больнице после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru