«Средней тяжести»: В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Состояние художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина врачи оценивают, как средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату

По словам директора театра Тамары Михайловой, актёр продолжает лечение.

«Никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении», - рассказала она.

Ранее Михайлова заявила, что Юрий Соломин приступил к работе, находясь по-прежнему в больнице после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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