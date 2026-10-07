Спрос на книги Стругацких вырос на 35% после выхода сериала «Трудно быть богом»
Спрос на бумажные книги братьев Аркадия и Бориса Стругацких вырос на 35% после премьеры сериала «Трудно быть богом», а продажи повести «Трудно быть богом» взлетели на 107%. Об этом сообщили НСН в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
Помимо прочего, с 3 сентября по 3 октября продажи всех бумажных книг Стругацких выросли на 76% год к году, а повесть «Трудно быть богом» стали покупать чаще в четыре раза. Спрос на бумажную версию повести за июль – сентябрь 2026 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Также в топ-5 книг братьев Стругацких за период с января по сентябрь вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Отель у погибшего альпиниста» и «За миллиард лет до конца света». Примечательно, что год назад книга «Трудно быть богом» была лишь на третьем месте.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сказал НСН, что произведения братьев Аркадия и Бориса Стругацких любимы как старшим поколением, так и современной молодежью, а возможность снимать масштабное фантастическое кино и уменьшение конкуренции с западными фильмами дополнительно подогревают интерес кинематографистов к их творчеству..
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