Спрос на книги Стругацких вырос на 35% после выхода сериала «Трудно быть богом»

Помимо прочего, с 3 сентября по 3 октября продажи всех бумажных книг Стругацких выросли на 76% год к году, а повесть «Трудно быть богом» стали покупать чаще в четыре раза. Спрос на бумажную версию повести за июль – сентябрь 2026 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Также в топ-5 книг братьев Стругацких за период с января по сентябрь вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Отель у погибшего альпиниста» и «За миллиард лет до конца света». Примечательно, что год назад книга «Трудно быть богом» была лишь на третьем месте.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сказал НСН, что произведения братьев Аркадия и Бориса Стругацких любимы как старшим поколением, так и современной молодежью, а возможность снимать масштабное фантастическое кино и уменьшение конкуренции с западными фильмами дополнительно подогревают интерес кинематографистов к их творчеству..

