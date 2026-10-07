На Урале водитель автобуса ударил ребенка из-за просьбы о сдаче

Водитель рейсового автобуса в городе Березовском Свердловской области напал на школьника, попросившего выдать ему сдачу монетами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.



По данным СМИ, ребенок подошел к водителю, чтобы оплатить проезд, и попросил дать сдачу мелкими деньгами. Водитель агрессивно отреагировал на просьбу, накричал на мальчика, обвинив его в издевательствах, и нанес удар в область головы ребенка. Состояние пострадавшего уточняется.



Администрация Березовского начала разбирательство по факту инцидента. Власти запросят подробные сведения о ЧП у транспортной организации, обслуживающей маршрут.

Кроме того, записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших произошедшее, направят в правоохранительные органы. Полиция даст правовую оценку действиям работника транспортного предприятия.

Ранее в Нижневартовске учитель школы ударила ученицу и оскорбила девочку, сравнив с женщиной, оказывающей интимные услуги. Педагога уволили, однако позже вернули на работу в учреждение.

