На Урале водитель автобуса ударил ребенка из-за просьбы о сдаче
Водитель рейсового автобуса в городе Березовском Свердловской области напал на школьника, попросившего выдать ему сдачу монетами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По данным СМИ, ребенок подошел к водителю, чтобы оплатить проезд, и попросил дать сдачу мелкими деньгами. Водитель агрессивно отреагировал на просьбу, накричал на мальчика, обвинив его в издевательствах, и нанес удар в область головы ребенка. Состояние пострадавшего уточняется.
Администрация Березовского начала разбирательство по факту инцидента. Власти запросят подробные сведения о ЧП у транспортной организации, обслуживающей маршрут.
Кроме того, записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших произошедшее, направят в правоохранительные органы. Полиция даст правовую оценку действиям работника транспортного предприятия.
Ранее в Нижневартовске учитель школы ударила ученицу и оскорбила девочку, сравнив с женщиной, оказывающей интимные услуги. Педагога уволили, однако позже вернули на работу в учреждение.
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