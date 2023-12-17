Спиваков заявил, что западные продюсеры запрещают музыкантам приезжать в Россию

По его словам, на XII Московский музыкальный фестиваль приехала только пианистка Шио Окуи из Японии. В России она училась в Музыкальном училище имени Гнесиных и победила на конкурсе пианистов имени Владимира Крайнева.

«Такая любовь сподвигла ее приехать, несмотря на то, что очень часто на Западе импресарио запрещают своим музыкантам приезжать в Россию», – указал Спиваков. Он назвал это глупостью.

Ранее французы назвали русофобией отстранение дирижера Спивакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

