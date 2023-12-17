Спиваков заявил, что западные продюсеры запрещают музыкантам приезжать в Россию
Иностранных гостей на Московском музыкальном фестивале считанные единицы, хотя раньше мероприятие было международным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова.
По его словам, на XII Московский музыкальный фестиваль приехала только пианистка Шио Окуи из Японии. В России она училась в Музыкальном училище имени Гнесиных и победила на конкурсе пианистов имени Владимира Крайнева.
«Такая любовь сподвигла ее приехать, несмотря на то, что очень часто на Западе импресарио запрещают своим музыкантам приезжать в Россию», – указал Спиваков. Он назвал это глупостью.
Ранее французы назвали русофобией отстранение дирижера Спивакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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