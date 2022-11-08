Дирижера Спивакова отстранили от руководства музыкальным фестивалем во Франции
Российского дирижера Владимира Спивакова отстранили от руководства Международным музыкальным фестивалем во французском Кольмаре. Об этом музыкант рассказал в беседе с газетой Le Figaro.
Спиваков возглавлял фестиваль с 1989 года. По словам дирижера, организаторы направили ему «письмо из нескольких строк и даже без подписи», объяснив свое решение «причинами, которые все понимают».
«Честно говоря, я считаю это проявлением трусости в русле попыток отмены всей российской культуры», — поделился Спиваков.
Дирижер подчеркнул, что «чувствует себя преданным».
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