Дирижера Спивакова отстранили от руководства музыкальным фестивалем во Франции

Российского дирижера Владимира Спивакова отстранили от руководства Международным музыкальным фестивалем во французском Кольмаре. Об этом музыкант рассказал в беседе с газетой Le Figaro.

В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева

Спиваков возглавлял фестиваль с 1989 года. По словам дирижера, организаторы направили ему «письмо из нескольких строк и даже без подписи», объяснив свое решение «причинами, которые все понимают».

«Честно говоря, я считаю это проявлением трусости в русле попыток отмены всей российской культуры», — поделился Спиваков.

Дирижер подчеркнул, что «чувствует себя преданным».

Ранее стало известно, что в Японии отменили выступления народных артистов РФ Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаФранцияВладимир Спиваков
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