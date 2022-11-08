Дирижера Спивакова отстранили от руководства музыкальным фестивалем во Франции

Спиваков возглавлял фестиваль с 1989 года. По словам дирижера, организаторы направили ему «письмо из нескольких строк и даже без подписи», объяснив свое решение «причинами, которые все понимают».

«Честно говоря, я считаю это проявлением трусости в русле попыток отмены всей российской культуры», — поделился Спиваков.

Дирижер подчеркнул, что «чувствует себя преданным».

Ранее стало известно, что в Японии отменили выступления народных артистов РФ Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, напоминает RT.

