Спин-офф «Джона Уика» обзавелся датой релиза

Боевик «Балерина» получил официальную дату релиза, сообщает портал collider.com.

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Фильм станет спин-оффом серии «Джон Уик». Картина стартует в мировом прокате 7 июня 2024 года.

Спин-офф расскажет историю балерины и наемницы Руни. Ее сыграет Ана де Армас («Бегущий по лезвию», «Достать ножи»).

Съемки проходили в конце прошлого года в Европе. Персонаж Киану Ривза появится в фильме в эпизодической роли.

Боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом за последние дни собрал в кинотеатрах России и СНГ около 200 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
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