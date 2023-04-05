Спин-офф «Джона Уика» обзавелся датой релиза
5 апреля 202302:20
Боевик «Балерина» получил официальную дату релиза, сообщает портал collider.com.
Фильм станет спин-оффом серии «Джон Уик». Картина стартует в мировом прокате 7 июня 2024 года.
Спин-офф расскажет историю балерины и наемницы Руни. Ее сыграет Ана де Армас («Бегущий по лезвию», «Достать ножи»).
Съемки проходили в конце прошлого года в Европе. Персонаж Киану Ривза появится в фильме в эпизодической роли.
Боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом за последние дни собрал в кинотеатрах России и СНГ около 200 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru