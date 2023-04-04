Драма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом дебютирует осенью

Премьера новой картины режиссера Ридли Скотта запланирована на конец 2023 года, сообщает портал deadline.com.

Появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Лента посвящена французскому полководцу Наполеону Бонапарту. Картина рассказывает о приходе будущего императора к власти и взаимоотношениях с его возлюбленной Жозефиной.

Главную роль сыграл актер Хоакин Феникс («Джокер»). Премьера картины запланирована на 22 ноября в кинотеатрах по всему миру.

Лента «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли стала хитом российского проката. За последние четыре дня блокбастер собрал в кинотеатрах РФ и СНГ 191 миллион рублей, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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