Драма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом дебютирует осенью
Премьера новой картины режиссера Ридли Скотта запланирована на конец 2023 года, сообщает портал deadline.com.
Лента посвящена французскому полководцу Наполеону Бонапарту. Картина рассказывает о приходе будущего императора к власти и взаимоотношениях с его возлюбленной Жозефиной.
Главную роль сыграл актер Хоакин Феникс («Джокер»). Премьера картины запланирована на 22 ноября в кинотеатрах по всему миру.
Лента «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли стала хитом российского проката. За последние четыре дня блокбастер собрал в кинотеатрах РФ и СНГ 191 миллион рублей, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru