Спилберг снимет криминальный фильм с Брэдли Купером
Кинорежиссер Стивен Спилберг снимет новый криминальный фильм, основанный на главном герое триллера «Буллит» — Фрэнке Буллите. Главную роль сыграет Брэдли Купер, передают зарубежные СМИ.
Фрэнк Буллит — детектив, которому поручили охранять важного свидетеля. Тот планировал дать показания против мафии, но наемники проникли в секретное убежище и убили его, а Буллиту предстоит раскрыть дело.
В оригинальном фильме 1968 года Буллита сыграл Стив МакКуин, и эта роль считается знаковой в его карьере. Сын актера Чад и его внучка Молли выступят продюсерами новой картины Стивена Спилберга. Уточняется, что кинолента не будет ремейком
На сегодняшний день американский кинодеятель завершает работу над драмой «Бернстайн», с участием Брэдли Купера. Премьера запланирована на 2023 год.
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