Спилберг снимет криминальный фильм с Брэдли Купером

В оригинальном фильме 1968 года Буллита сыграл Стив МакКуин, и эта роль считается знаковой в его карьере. Сын актера Чад и его внучка Молли выступят продюсерами новой картины Стивена Спилберга. Уточняется, что кинолента не будет ремейком

На сегодняшний день американский кинодеятель завершает работу над драмой «Бернстайн», с участием Брэдли Купера. Премьера запланирована на 2023 год.

