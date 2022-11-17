Квентин Тарантино снимет сериал в 2023 году
Режиссер Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал в следующем году. Об этом он сообщил в рамках пресс-тура в честь своей книги «Размышления о кино».
Сюжетная линия сериала, а также актерский состав пока неизвестны. Из подробностей о будущем проекте американский кинодеятель лишь обмолвился о том, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.
17 лет назад Тарантино работал над созданием двух серий проекта «C.S.I. Место преступления». Кроме того, он срежиссировал один эпизод первого сезона сериала «Скорая помощь» в 1994-м.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала «Король и Шут».
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