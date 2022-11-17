Квентин Тарантино снимет сериал в 2023 году

Режиссер Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал в следующем году. Об этом он сообщил в рамках пресс-тура в честь своей книги «Размышления о кино».

Сюжетная линия сериала, а также актерский состав пока неизвестны. Из подробностей о будущем проекте американский кинодеятель лишь обмолвился о том, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.

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17 лет назад Тарантино работал над созданием двух серий проекта «C.S.I. Место преступления». Кроме того, он срежиссировал один эпизод первого сезона сериала «Скорая помощь» в 1994-м.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала «Король и Шут».




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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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