Квентин Тарантино снимет сериал в 2023 году

Режиссер Квентин Тарантино заявил о планах снять сериал в следующем году. Об этом он сообщил в рамках пресс-тура в честь своей книги «Размышления о кино».

Сюжетная линия сериала, а также актерский состав пока неизвестны. Из подробностей о будущем проекте американский кинодеятель лишь обмолвился о том, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.