Стивен Спилберг пригласил всех вступать в карантинный киноклуб

Режиссер Стивен Спилберг, который является попечителем американского института киноискусства (AFI), пригласил в Twitter вступать всех желающих в виртуальный киноклуб. Институт создал сообщество в условиях карантина из-за коронавируса, сообщает NME.

Первым фильмом для просмотра стал «Волшебник страны Оз», снятый в 1939 года. Спилберг такой выбор считает подходящим с учетом обстоятельств.

«В настоящий момент, что может быть лучше посыла: "Лучше дома места нет"», – написал Спилберг в интернет-приглашении.