Стивен Спилберг пригласил всех вступать в карантинный киноклуб
Режиссер Стивен Спилберг, который является попечителем американского института киноискусства (AFI), пригласил в Twitter вступать всех желающих в виртуальный киноклуб. Институт создал сообщество в условиях карантина из-за коронавируса, сообщает NME.
Первым фильмом для просмотра стал «Волшебник страны Оз», снятый в 1939 года. Спилберг такой выбор считает подходящим с учетом обстоятельств.
«В настоящий момент, что может быть лучше посыла: "Лучше дома места нет"», – написал Спилберг в интернет-приглашении.
Остальные клубные ленты будут выбирать для трансляции особые гости киноклуба. Видеоанонсы будут транслировать на сайте института и в его аккаунтах в соцсетях. Посмотреть их можно будет, пройдя по ссылке.
Планируется, что следующей лентой к показу в новом киноклубе станет фильм «В джазе только девушки», уточняет РИА Новости.
Позднее НСН сообщала, что Спилберг выскaзывaл желaние сделaть мини-сериaл по мотивaм зaдумaнной Кубриком в 1970-х эпопеи «Нaполеон».
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