«Специальная фишка»: Экс-солист «На-На» отверг обвинения в пьянстве на концерте

Бывший солист поп-группы «На-На» Валерий Юрин заявил, что уже два года не пьёт и не курит, и занимается спортом, сообщает Газета.Ru.

Сотрудники СБУ подрались с военными из-за песни Михаила Круга

Отвечая на обвинения в неадекватном поведении на вечере памяти Михаила Круга он указал, что такой «странный номер» является его «специальной фишкой», которая демонстрирует, что он поёт живьём.

«Это у меня номер специальный, чтобы показать, что я пою живьем. Номер такой необыкновенный, странный номер, что не под фанеру пою, а живьём. Специально такая фишка... Это элементарно, обычные вещи», - сказал исполнитель.

Юрин добавил, что не планировал выходить на сцену, но ему пришлось заменить певца Руслана Казанцева, который отравился и выступить не смог.

Ранее новосибирцы пожаловались на песни группы «На-На» и другие попсовые композиции на концерте памяти Михаила Круга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: na-nax.com
ТЕГИ:КультураМузыкаКонцертПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры