«Специальная фишка»: Экс-солист «На-На» отверг обвинения в пьянстве на концерте
Бывший солист поп-группы «На-На» Валерий Юрин заявил, что уже два года не пьёт и не курит, и занимается спортом, сообщает Газета.Ru.
Отвечая на обвинения в неадекватном поведении на вечере памяти Михаила Круга он указал, что такой «странный номер» является его «специальной фишкой», которая демонстрирует, что он поёт живьём.
«Это у меня номер специальный, чтобы показать, что я пою живьем. Номер такой необыкновенный, странный номер, что не под фанеру пою, а живьём. Специально такая фишка... Это элементарно, обычные вещи», - сказал исполнитель.
Юрин добавил, что не планировал выходить на сцену, но ему пришлось заменить певца Руслана Казанцева, который отравился и выступить не смог.
Ранее новосибирцы пожаловались на песни группы «На-На» и другие попсовые композиции на концерте памяти Михаила Круга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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