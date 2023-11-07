Сотрудники СБУ подрались с военными из-за песни Михаила Круга

По информации СМИ, две компании находились в разных залах. Сотрудники СБУ заказали песню Круга. Военные сделали им замечание, после чего завязалась драка.

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Киеве уволили таксиста из-за разговоров на русском языке. Донос на мужчину написали пассажиры, сообщает «Радиоточка НСН».

