Сотрудники СБУ подрались с военными из-за песни Михаила Круга
7 ноября 202321:18
В одном из ресторанов Винницы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили драку с военными из-за песни русского шансонье Михаила Круга. Об этом сообщило издание «Страна».
По информации СМИ, две компании находились в разных залах. Сотрудники СБУ заказали песню Круга. Военные сделали им замечание, после чего завязалась драка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru