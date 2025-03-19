Спектаклем «Заповедник» откроются гастроли СТИ в Санкт-Петербурге
Спектаклем «Заповедник» по повести Сергея Довлатова и поэзии Александра Пушкина открываются в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра гастроли «Студии театрального искусства», сообщает пресс-служба СТИ.
Далее они продолжатся постановками «Мандат» и «Самоубийца» по пьесам Николая Эрдмана. СТИ – единственный в РФ театр, в репертуаре которого оба эрдмановских шедевра. При этом, худрук СТИ Сергей Женовач в процессе работы на пьесой «Мандат», обратился не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам самого Николая Эрдмана.
Завершатся гастроли в Санкт-Петербурге спектаклями, в основе которых пьесы Антона Чехова «Три сестры» и «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!».
Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал в беседе с НСН постановки СТИ одними из лучших в Москве.
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