Экс-худрука театра «Современник» Рыжакова экстренно госпитализировали с COVID-19
Профессор МХАТа и бывший художественный руководитель московского «Современника» Виктор Рыжаков экстренно госпитализирован с COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. По информации источников канала, Рыжаков после заражения пытался самостоятельно излечиться от болезни, в итоге оказался в больнице с подтвержденным диагнозом, а ЭКГ показала полную блокаду правой ножки пучка Гиса.
При такой патологии импульс не проходит в желудочек сердца, который в итоге сокращается самостоятельно.
Ранее вирусолог Петр Чумаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил данные о неправильном лечении от COVID-19.
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