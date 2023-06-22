Экс-худрука театра «Современник» Рыжакова экстренно госпитализировали с COVID-19

Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. По информации источников канала, Рыжаков после заражения пытался самостоятельно излечиться от болезни, в итоге оказался в больнице с подтвержденным диагнозом, а ЭКГ показала полную блокаду правой ножки пучка Гиса.

При такой патологии импульс не проходит в желудочек сердца, который в итоге сокращается самостоятельно.

Ранее вирусолог Петр Чумаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил данные о неправильном лечении от COVID-19.

