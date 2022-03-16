СПЧ обратится к миру с просьбой не лишать россиян национального достояния

По её словам, документ, в котором правозащитники намерены попросить другие страны не лишать россиян национального достояния, касаются экспонатов, которые остались за границей после проведения выставок.

«Мы готовим обращение к деятелям искусства, гражданам, совету по культуре, чтобы не допустить каких-то мыслей о том, чтобы российский народ лишить национального достояния», - подчеркнула Киркора, добавив, что из-за санкций события могут развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что экспонаты коллекции братьев Морозовых вернутся в Россию из Парижа.

