СПЧ обратится к миру с просьбой не лишать россиян национального достояния
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что к международному сообществу готовится обращение в связи предметами искусства из российских коллекций, сообщает NEWS.ru.
По её словам, документ, в котором правозащитники намерены попросить другие страны не лишать россиян национального достояния, касаются экспонатов, которые остались за границей после проведения выставок.
«Мы готовим обращение к деятелям искусства, гражданам, совету по культуре, чтобы не допустить каких-то мыслей о том, чтобы российский народ лишить национального достояния», - подчеркнула Киркора, добавив, что из-за санкций события могут развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.
Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что экспонаты коллекции братьев Морозовых вернутся в Россию из Парижа.
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