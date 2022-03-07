Шедевры коллекции братьев Морозовых вернутся из Парижа в Россию
7 марта 202213:33
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что экспонаты коллекции братьев Морозовых вернутся в Россию из Парижа, сообщает РИА Новости.
По его словам, экспонаты защищены всеми необходимыми соглашениями, кроме того существует «понимание с французскими партнёрами».
Ранее музей-заповедник «Царское село» получил около 90 конфискованных культурных ценностей XIX–XX веков, сообщают «Невские новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru