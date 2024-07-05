«Спасибо, что ушли!»: Режиссер Попов призвал заменить «Оскар» «Золотым орлом»

Федор Попов в эфире НСН заявил, что прекращение существования Российского оскаровского комитета никак не повлияет на российский кинематограф и призвал развивать свои кинопремии.

Продюсер и режиссер Федор Попов в беседе с НСН заявил, что аналогом зарубежного «Оскара» может стать кинопремия «Золотой орел».

«Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов

Режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский ранее выразил мнение, что Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование. В 2022 году из комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и другие. В 2023 году работа комитета была заморожена. Попов выступил за развитие российского кино и кинопремий.

«Я считаю, что аналогом «Оскара» может стать «Золотой орел». «Ника» не особо известна и интересна. Михалков озвучивал планы создания совместной с азиатскими странами премии, мне кажется, это актуально. «Оскар» - просто национальная премия, нам свои премии нужно создавать, свое кино развивать. У советского кино есть огромная история, которую изучали в том числе и голливудские продюсеры. Слава богу, что сейчас ушли от нас эти западные производители, ведь рынок освободился. Развивать надо свое и количественно, и качественно, я за национальный кинематограф. Конечно же, я не за изоляцию, но это не мы изолировались, а нас изолировали», - сказал собеседник НСН.
«Неверная дата старта»: Кинотеатры объяснили низкие сборы «Майора Грома»

По его словам, качество российского кинематографа не изменится в случае прекращения существования Российского оскаровского комитета.

«Российского оскаровского комитета не существует. Никаких актов о роспуске не было, но мы не собираемся уже несколько лет. Нет никаких следов активности. Нет регламента. Насколько я помню, там Никита Сергеевич Михалков принял какое-то решение после начала спецоперации, чтобы не собираться. Это было его личное решение. Да и какой смысл собирать комитет, чтобы выдвигать картину на «Оскар» в условиях холодной войны, на фоне санкций этих бессмысленных. Если сегодня комитет перестанет существовать, то это никак не скажется на качестве российского кино, здесь нет никакой связи», - заключил Попов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров, говоря с «Радиоточкой НСН» о состоянии российского кинематографа на сегодняшний день и стремлении индустрии избавиться от всех конкурентных факторов, провел аналогию с автомобилями. По его словам, если с дорог убрать все BMW, Audi и Volvo, то Lada Kalina не станет Mercedes.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КультураФильмКинопремия

Горячие новости

Все новости

партнеры