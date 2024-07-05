«Спасибо, что ушли!»: Режиссер Попов призвал заменить «Оскар» «Золотым орлом»
Федор Попов в эфире НСН заявил, что прекращение существования Российского оскаровского комитета никак не повлияет на российский кинематограф и призвал развивать свои кинопремии.
Продюсер и режиссер Федор Попов в беседе с НСН заявил, что аналогом зарубежного «Оскара» может стать кинопремия «Золотой орел».
Режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский ранее выразил мнение, что Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование. В 2022 году из комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и другие. В 2023 году работа комитета была заморожена. Попов выступил за развитие российского кино и кинопремий.
«Я считаю, что аналогом «Оскара» может стать «Золотой орел». «Ника» не особо известна и интересна. Михалков озвучивал планы создания совместной с азиатскими странами премии, мне кажется, это актуально. «Оскар» - просто национальная премия, нам свои премии нужно создавать, свое кино развивать. У советского кино есть огромная история, которую изучали в том числе и голливудские продюсеры. Слава богу, что сейчас ушли от нас эти западные производители, ведь рынок освободился. Развивать надо свое и количественно, и качественно, я за национальный кинематограф. Конечно же, я не за изоляцию, но это не мы изолировались, а нас изолировали», - сказал собеседник НСН.
По его словам, качество российского кинематографа не изменится в случае прекращения существования Российского оскаровского комитета.
«Российского оскаровского комитета не существует. Никаких актов о роспуске не было, но мы не собираемся уже несколько лет. Нет никаких следов активности. Нет регламента. Насколько я помню, там Никита Сергеевич Михалков принял какое-то решение после начала спецоперации, чтобы не собираться. Это было его личное решение. Да и какой смысл собирать комитет, чтобы выдвигать картину на «Оскар» в условиях холодной войны, на фоне санкций этих бессмысленных. Если сегодня комитет перестанет существовать, то это никак не скажется на качестве российского кино, здесь нет никакой связи», - заключил Попов.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров, говоря с «Радиоточкой НСН» о состоянии российского кинематографа на сегодняшний день и стремлении индустрии избавиться от всех конкурентных факторов, провел аналогию с автомобилями. По его словам, если с дорог убрать все BMW, Audi и Volvo, то Lada Kalina не станет Mercedes.
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