Михалков счел преступным использование дипфейков в кино
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «преступлением» задействование дипфейков в кино. По мнению Народного артиста России, это может в дальнейшем привести к закату актерской профессии.
Как отметил режиссер в интервью ТАСС, получается, что, например, Сергей Бондарчук или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься к бездарному деятелю. Однако теперь он, применяя технологии искусственного интеллекта, имеет возможность создать их внешний облик и использовать их в своих интересах, не боясь последствий.
В результате, по словам Михалкова, спустя некоторое время для современного зрителя эти великие в прошлом актеры станут теми, кого из них сделают те, «кто даже права не имеет произносить их имена». Глава Союза кинематографистов РФ также выразил уверенность в неизбежности столкновения между божественным и дьявольским в искусственном интеллекте.
Ранее в Польше сняли фильм - байопик про президента России Владимира Путина с использованием дипфейков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», режиссером выступил Патрика Вега, который известен своими малобюджетными и очень жестоким картинам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru