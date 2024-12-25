Михалков счел преступным использование дипфейков в кино

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «преступлением» задействование дипфейков в кино. По мнению Народного артиста России, это может в дальнейшем привести к закату актерской профессии.

Как отметил режиссер в интервью ТАСС, получается, что, например, Сергей Бондарчук или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься к бездарному деятелю. Однако теперь он, применяя технологии искусственного интеллекта, имеет возможность создать их внешний облик и использовать их в своих интересах, не боясь последствий.