«Обман зрителя»: Режиссер Войтинский осудил дипфейки умерших артистов в кино
Александр Войтинский заявил НСН, что дипфейки обескураживают зрителя, ставят его в обманчивое положение, а также нарушают права тех, чьи образы используются.
Использование дипфеков умерших артистов в кино недопустимо даже при согласии их родственников, заявил НСН режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский.
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «преступлением» задействование дипфейков в кино. По мнению народного артиста России, это может в дальнейшем привести к закату актерской профессии. По его словам, например, Сергей Бондарчук или Нонна Мордюкова никогда бы не пошли сниматься к бездарному деятелю. Однако теперь он, применяя технологии искусственного интеллекта, имеет возможность создать их внешний облик и использовать в своих интересах. Войтинский полностью разделил эту позицию.
«Категорически нельзя использовать дипфейки умерших артистов, потому что их уже нельзя об этом спросить. Никто не может за них это решить, даже их родственники и потомки. С точки зрения произведений и авторских прав, понятно, так как произведения пишутся, чтобы их публиковать. А человек – это другое, его нельзя использовать. Вы же не можете снимать человека без его воли, не спрашиваете разрешения потом у родственников. Этим нельзя манипулировать, тут однозначно. Думаю, многие меня поддержат, юристы в том числе», - объяснил он.
Также режиссер уверен, что это ставит самого зрителя в неудобное положение.
«Это плохо со всех сторон, это в целом неэтично, а еще это обескураживает зрителя, ставит его в обманчивое положение. Потому что непонятно, актер это, грим или что…В кино все и так причудливо, а если еще будет замена умерших людей, это вообще выход за грань. Это категорически нельзя делать», - добавил собеседник НСН.
Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила «Радиоточке НСН», что и ее покойному мужу, и ей предлагали с помощью дипфейка «воскресить» его на экране, однако они оба в свое время ответили отказом.
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