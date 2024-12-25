«Обман зрителя»: Режиссер Войтинский осудил дипфейки умерших артистов в кино

«Категорически нельзя использовать дипфейки умерших артистов, потому что их уже нельзя об этом спросить. Никто не может за них это решить, даже их родственники и потомки. С точки зрения произведений и авторских прав, понятно, так как произведения пишутся, чтобы их публиковать. А человек – это другое, его нельзя использовать. Вы же не можете снимать человека без его воли, не спрашиваете разрешения потом у родственников. Этим нельзя манипулировать, тут однозначно. Думаю, многие меня поддержат, юристы в том числе», - объяснил он.

Также режиссер уверен, что это ставит самого зрителя в неудобное положение.

«Это плохо со всех сторон, это в целом неэтично, а еще это обескураживает зрителя, ставит его в обманчивое положение. Потому что непонятно, актер это, грим или что…В кино все и так причудливо, а если еще будет замена умерших людей, это вообще выход за грань. Это категорически нельзя делать», - добавил собеседник НСН.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила «Радиоточке НСН», что и ее покойному мужу, и ей предлагали с помощью дипфейка «воскресить» его на экране, однако они оба в свое время ответили отказом.

