«Пелевин и Atomic Heart»: Букмейт назвал самые популярные книги 2023 года

Так, самой популярной художественной книгой уходящего года стал роман «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина. В рейтинг попала и книга-приквел «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”».

Лидером в нон-фикшне стала книга Даниэля Канемана «Думай медленно... решай быстро». Рейтинг самых популярных авторов по версии «Букмейта» возглавила Ольга Примаченко («К себе нежно» и другие произведения).

Наибольшую популярность у читателей среди комиксов снискал графический роман «Дешево и сердито: Выход в город» российской художницы Марии Протас. Всего с апреля 2023 года аудитория комиксов увеличилась в полтора раза.

Кроме того, «Букмейт» назвал наиболее вовлекающие книги и идеальные книги для отпуска. По мнению представителей сервиса, самым популярным днем недели для чтения и слушания книг стала среда.

Все рейтинги рассчитаны по числу подписчиков Плюса с опцией Букмейт, которые прослушали более 2 минут аудио или прочли более 1850 символов книги в Букмейте и Яндекс Музыке в период с 1 января по 1 декабря 2023 года.

Ранее книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» заявили о росте продаж нон-фикшн литературы об азиатских странах в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

