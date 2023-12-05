«Пелевин и Atomic Heart»: Букмейт назвал самые популярные книги 2023 года
Книжный сервис Яндекс Плюса Букмейт назвал наиболее популярные книги и комиксы, а также самых читаемых авторов 2023 года.
Так, самой популярной художественной книгой уходящего года стал роман «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина. В рейтинг попала и книга-приквел «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”».
Лидером в нон-фикшне стала книга Даниэля Канемана «Думай медленно... решай быстро». Рейтинг самых популярных авторов по версии «Букмейта» возглавила Ольга Примаченко («К себе нежно» и другие произведения).
Наибольшую популярность у читателей среди комиксов снискал графический роман «Дешево и сердито: Выход в город» российской художницы Марии Протас. Всего с апреля 2023 года аудитория комиксов увеличилась в полтора раза.
Кроме того, «Букмейт» назвал наиболее вовлекающие книги и идеальные книги для отпуска. По мнению представителей сервиса, самым популярным днем недели для чтения и слушания книг стала среда.
Все рейтинги рассчитаны по числу подписчиков Плюса с опцией Букмейт, которые прослушали более 2 минут аудио или прочли более 1850 символов книги в Букмейте и Яндекс Музыке в период с 1 января по 1 декабря 2023 года.
Ранее книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» заявили о росте продаж нон-фикшн литературы об азиатских странах в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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