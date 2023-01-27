«Современник» покажет документальный спектакль в честь Игоря Кваши

В театре «Современник» покажут документальный спектакль «Эт самое…КВАША», посвященный 90-летию со дня рождения актера Игоря Кваши. Премьера состоится 4 февраля и будет показана всего один раз на Другой сцене «Современника».

Авторы идеи и создатели проекта — актеры и режиссеры театра Полина Рашкина и Семен Шомин, режиссер Иван Комаров, художник Ольга Кузнецова. «Эт самое» — любимая присказка Кваши. Основой для документального текста послужили воспоминания его коллег, друзей и членов семьи.