«Современник» покажет документальный спектакль в честь Игоря Кваши
В театре «Современник» покажут документальный спектакль «Эт самое…КВАША», посвященный 90-летию со дня рождения актера Игоря Кваши. Премьера состоится 4 февраля и будет показана всего один раз на Другой сцене «Современника».
Авторы идеи и создатели проекта — актеры и режиссеры театра Полина Рашкина и Семен Шомин, режиссер Иван Комаров, художник Ольга Кузнецова. «Эт самое» — любимая присказка Кваши. Основой для документального текста послужили воспоминания его коллег, друзей и членов семьи.
Игорь Кваша — один из основателей «Современника», сообщила в пресс-службе театра. Он отказывался от съемок в пользу спектаклей, жил театром, коллеги называли его «совестью театра».
В спектакле заняты Алена Бабенко, Мария Аниканова, Гоша Токаев, Виктория Романенко, Дмитрий Смолев, Елена Козина, Семен Шомин, Полина Рашкина, Елена Плаксина, Степан Азарян и другие.
В день премьеры спектакля, 4 февраля, состоится открытие выставки объемной фотографии, посвященной Кваше.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- ЕС намерен создать специальную прокуратуру по Украине
- КПРФ предложила сократить президентский срок до 5 лет
- Главу IT-управления ФТС России Васильева по делу о взятке
- Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с рядом стран
- МИД РФ: послу Латвии предписано покинуть Российскую Федерацию
- Премьер Венгрии пообещал НАТО проблемы при успехе России на Украине
- СМИ: Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть
- Политолог Рар предрёк России и Германии «повторение Курской битвы»
- Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры
- Шведский радикал снова сжёг Коран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru