«Современник» покажет документальный спектакль в честь Игоря Кваши

В театре «Современник» покажут документальный спектакль «Эт самое…КВАША», посвященный 90-летию со дня рождения актера Игоря Кваши. Премьера состоится 4 февраля и будет показана всего один раз на Другой сцене «Современника».

Авторы идеи и создатели проекта — актеры и режиссеры театра Полина Рашкина и Семен Шомин, режиссер Иван Комаров, художник Ольга Кузнецова. «Эт самое» — любимая присказка Кваши. Основой для документального текста послужили воспоминания его коллег, друзей и членов семьи.

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Игорь Кваша — один из основателей «Современника», сообщила в пресс-службе театра. Он отказывался от съемок в пользу спектаклей, жил театром, коллеги называли его «совестью театра».

В спектакле заняты Алена Бабенко, Мария Аниканова, Гоша Токаев, Виктория Романенко, Дмитрий Смолев, Елена Козина, Семен Шомин, Полина Рашкина, Елена Плаксина, Степан Азарян и другие.

В день премьеры спектакля, 4 февраля, состоится открытие выставки объемной фотографии, посвященной Кваше.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПремьераТеатр
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