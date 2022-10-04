«Современник» отменил премьеру спектакля про идущих на войну молодых людей
«Современник» заменил запланированный на 3 октября спектакль «Первый хлеб» на постановку «Игра в джин», сообщает пресс-служба театра.
По какой причине была осуществлена замена в театре не уточнили. Следующая дата, на которую запланирован показ «Первого хлеба» - 17 октября.
«В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете. В этом их боль, их несчастье. Быть свободными — невиданная роскошь для представителей этого поколения», - так описывается спектакль «Первый хлеб» на сайте театра.
Ранее в Московском дворце молодёжи на закрытой презентации был представлен новый российский мюзикл, поставленный по песням легендарной группы «Секрет», сообщает RT.
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