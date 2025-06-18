Драма «Евгений Телегин», представленная ранее на 46-м Московском международном кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры», выходит в российский с 19 июня. Фильм переносит в Ленинград 1980-х, и показывает зрителю жизнь Евгения Телегина, увлеченного рок-музыкой. В наследство от дяди он получает домик в деревне, там герой знакомится с молодым художником, а также с двумя сестрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной. Главную роль в картине воплотил Евгений Ткачук («Лихие», «Праведник», «Роднина», Шут в «Короле и Шуте»). По словам актера, на участие в проекте его вдохновило личное знакомство с режиссером и его книгой, которая легла в основу сценария фильма.

«Главное, что меня зацепило, - авторская книга Виктора Ивановича "Евгений Телегин и другие. Поэма в прозе". Произведение показалось мне очень интересным отражением "Евгения Онегина" в советском формате. В этом захотелось поучаствовать, идеология, сам посыл, вкус Советского Союза раскрывается в произведениях Виктора Ивановича в другом свете. Конечно, я согласился на проект. Очень уважаю творчество этого режиссера, практически дружим семьями. Мы долго договаривались о проекте, потому что режиссер снимал все на свои деньги. Вся история съемок - Виктор Иванович заработает, и собирает смену у себя на даче. Это был непростой период», - рассказал он.