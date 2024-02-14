Советник главы ДНР не поверил в искренность посетившего Горловку Киркорова
Советник главы Донецкой республики Ян Гагин заявил, что не верит в искренность посетившего Горловку певца Филиппа Киркорова. Его слова приводит РИА Новости.
Гагин полагает, что если бы намерение Киркорова было искренним, то исполнитель давно бы посетил Донбасс. Он упрекнул представителей шоу-бизнеса в непонимании важности спецоперации на Украине.
Приезд Киркорова Гагин назвал вынужденной мерой для «отмены отмены».
Киркоров 13 февраля прибыл в ДНР с гуманитарной помощью. Артист встретился с ранеными, выступил в городской больнице и побывал во дворце культуры «Шахтер», сообщает «Радиоточка НСН».
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