Советник главы ДНР не поверил в искренность посетившего Горловку Киркорова

Гагин полагает, что если бы намерение Киркорова было искренним, то исполнитель давно бы посетил Донбасс. Он упрекнул представителей шоу-бизнеса в непонимании важности спецоперации на Украине.

Приезд Киркорова Гагин назвал вынужденной мерой для «отмены отмены».

Киркоров 13 февраля прибыл в ДНР с гуманитарной помощью. Артист встретился с ранеными, выступил в городской больнице и побывал во дворце культуры «Шахтер», сообщает «Радиоточка НСН».

