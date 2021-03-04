«Союзмультфильм» запустит свой телеканал
Российская киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о запуске неэфирного детского телеканала, пишут «Известия».
Проект может быть запущен на базе канала «Мультиландия», однако рассматриваются и другие претенденты. Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития киностудии. Детали переговоров пока не раскрываются.
Для запуска канала необходимо получить лицензию Роскомнадзора. «Мультиландия» является тематическим неэфирным каналом, который доступен в пакетах операторов платного телевидения.
Ранее стало известно о том, что «Союзмультфильм» решил возродить жанр телеспектакля и сделает такую постановку с применением современных технологий. Она расскажет про Чебурашку, вызволяющего героев из онлайн-пространства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- «Союзмультфильм» запустит свой телеканал
- В США выявлены первые случаи «вечного» заражения COVID-19
- Ракета Starship от SpaceX взорвалась через несколько минут после посадки
- Германия с 8 марта приступит к смягчению ограничений по COVID-19
- МГУ попал в рейтинг QS по шести направлениям подготовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru