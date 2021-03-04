«Союзмультфильм» запустит свой телеканал

Российская киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о запуске неэфирного детского телеканала, пишут «Известия».

Проект может быть запущен на базе канала «Мультиландия», однако рассматриваются и другие претенденты. Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития киностудии. Детали переговоров пока не раскрываются.

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Для запуска канала необходимо получить лицензию Роскомнадзора. «Мультиландия» является тематическим неэфирным каналом, который доступен в пакетах операторов платного телевидения.

Ранее стало известно о том, что «Союзмультфильм» решил возродить жанр телеспектакля и сделает такую постановку с применением современных технологий. Она расскажет про Чебурашку, вызволяющего героев из онлайн-пространства.

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