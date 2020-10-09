«Союзмультфильм» удалит с YouTube свою «золотую коллекцию»

«Союзмультфильм» удалит с популярного сервиса YouTube свою «золотую коллекцию», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе студии.

В компании объяснили, что это позволит уберечь картины от контрафактного копирования, из-за которого ценность «золотой коллекции» снизилась, появилась необходимость подчеркнуть высокий статус картин, многие из которых являются обладателями международных фестивальных наград и признаны шедеврами киноискусства.

В частности, «Союзмультфильм» уже разместил свою «золотую коллекцию», а также короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты на платформе PREMIER. Такие легендарные мультфильмы, как «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», и другие - можно посмотреть бесплатно.

В «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» входят около 150 мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра. В ней представлены лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и мультипликаторов. Студия уже удалила с официального канала на YouTube около 1000 мультфильмов.