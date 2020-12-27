«Союзмультфильм» поснимает телеспектакль про Чебурашку и его друзей

«Мы возвращаем на экраны формат музыкального телеспектакля, но в актуальном прочтении: детское шоу совместит в себе элементы современных технологий, классических и новых сюжетов», — цитирует слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой Газета.ru.

Во время постановки также состоится премьера мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника».

Кроме того, в спектакле появятся и герои из других мультфильмов, созданных «Союзмультфильмом»: Дядя Федор, Кот Матроскин и Мама Дяди Федора из «Простоквашино».

Новогодний семейный проект «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети» зрители смогут посмотреть на каналах «Карусель» и «О!» 30 и 31 декабря.

Ранее сообщалось, что съемки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 году, а картина выйдет на экраны в 2022 году.

