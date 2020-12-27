«Союзмультфильм» поснимает телеспектакль про Чебурашку и его друзей
«Союзмультфильм» решил возродить жанр телеспектакля и сделает такую постановку с применением современных технологий. Она расскажет про Чебурашку, вызволяющего героев из онлайн-пространства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
«Мы возвращаем на экраны формат музыкального телеспектакля, но в актуальном прочтении: детское шоу совместит в себе элементы современных технологий, классических и новых сюжетов», — цитирует слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой Газета.ru.
Во время постановки также состоится премьера мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника».
Кроме того, в спектакле появятся и герои из других мультфильмов, созданных «Союзмультфильмом»: Дядя Федор, Кот Матроскин и Мама Дяди Федора из «Простоквашино».
Новогодний семейный проект «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети» зрители смогут посмотреть на каналах «Карусель» и «О!» 30 и 31 декабря.
Ранее сообщалось, что съемки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 году, а картина выйдет на экраны в 2022 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- В Воронеже представили первые изображения летающего автомобиля
- МИД России предложил послу США выполнить его новогоднее пожелание
- В НАО объем утечки нефтепродуктов составил около 110 кубометров
- В ГУ МВД и МЧС по Москве опровергли слухи о взрыве около театра в центре столицы
- Российский кабмин ввел запрет госзакупок импортных масок везде, кроме ЕАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru