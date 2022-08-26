«Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков

Киностудия «Союзмультфильм» нацелилась на подростковую аудиторию. В настоящее время в разработке находятся два анимационных сериала на эту возрастную категорию зрителей. Об этом сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащёва, передает ТАСС.

По её словам, сейчас компания рассматривает идеи приключенческих и фэнтезийных проектов.

«Один из сериалов уже подан на рассмотрение в Институт развития интернета для возможной поддержки. Если этот проект пройдет, то мы уже этой осенью приступим к производству анимационного сериала для аудитории 12+», — заявила Слащёва.

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Она также раскрыла, что один из разрабатываемых проектов – футуристическая комедия «Последний книжный магазин», которая расскажет историю о единственном оставшемся книжном магазине на Земле. Говоря о втором проекте, Слащёва лишь намекнула, что будущий сериал - антиутопия.

Ранее сообщалось, что на «Союзмультфильме» начнут снимать больше полнометражных картин.

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