«Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков

Киностудия «Союзмультфильм» нацелилась на подростковую аудиторию. В настоящее время в разработке находятся два анимационных сериала на эту возрастную категорию зрителей. Об этом сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащёва, передает ТАСС.

По её словам, сейчас компания рассматривает идеи приключенческих и фэнтезийных проектов.

«Один из сериалов уже подан на рассмотрение в Институт развития интернета для возможной поддержки. Если этот проект пройдет, то мы уже этой осенью приступим к производству анимационного сериала для аудитории 12+», — заявила Слащёва.