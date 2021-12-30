На «Союзмультфильме» начнут снимать больше полнометражных картин

Слащёва подчеркнула, что компания за прошлый год произвела свыше 33 часов анимации. Она особо отметила сериал «Енотки», проект «Чуч-Мяуч», мультсериал по мотивам серии комиксов издательства Bubble Comics «Крутиксы», перезапуск «Ну, погоди! Каникулы» и новогоднюю короткометражку «Вовка и зима в Тридевятом царстве».

Руководитель киностудии рассказала и о появлении в 2021 году в Москве и Казани мультимедийно-развлекательных развивающих центров «Союзмультпарк».

«В планах увеличить количество подобных комплексов в российских регионах», - добавила Слащёва.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о сотрудничестве.

