Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 г

Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 году, передает ТАСС.



Режиссер фантастического блокбастера "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка". Запуск проекта запланирован на 2021 год, фильм выйдет на экраны в 2022 году.

Сценарий сейчас создается авторами авторы трилогии "Последний богатырь" во главе с Виталием Шляппо.

В производстве картины примут участие "Союзмультфильм", студия Yellow, Black and White, а также телеканалы "Россия 1" и СТС.

Чебурашку нарисуют для фильма с помощью компьютерных технологий и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.

Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметили 50 лет с момента выхода на экраны.

Ранее директор киностудии «Союзмультфильма» Борис Машковцев пояснил в интервью НСН, почему компания не заинтересована в выпуске ремейков.

