Союз кинематографистов России сообщил о смерти Игоря Болгарина

Умер советский и российский киносценарист и режиссер Игорь Болгарин, сообщил Союз кинематографистов России.

Умер режиссер фильма-сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

Заслуженный деятель искусств России скончался 9 января. Ему было 94 года.

Болгарин написал сценарии к картинам "На графских развалинах", "Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала", "Девять жизней Нестора Махно", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран".

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ФОТО: РИА Новости
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