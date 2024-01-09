Союз кинематографистов России сообщил о смерти Игоря Болгарина
9 января 202418:34
Умер советский и российский киносценарист и режиссер Игорь Болгарин, сообщил Союз кинематографистов России.
Заслуженный деятель искусств России скончался 9 января. Ему было 94 года.
Болгарин написал сценарии к картинам "На графских развалинах", "Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала", "Девять жизней Нестора Махно", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru