Sotheby's и Christie's отменили недели торгов русским искусством

Аукционный дом Christie's также заявил, что не будет проводить объявленные ранее торги русским искусством в июне 2022 года из-за происходящего на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что популярные программы Первого канала «Поле чудес» и «Голос» могут закрыться в связи с санкциями.

