Sotheby's и Christie's отменили недели торгов русским искусством

Аукционные дома Sotheby's и Christie's отменили традиционные недели торгов русским искусством, которые должны были пройти в начале лета, сообщает издание The Art Newspaper.

«Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса», - цитирует журнал заявление представителя аукционного дома Sotheby's .

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Аукционный дом Christie's также заявил, что не будет проводить объявленные ранее торги русским искусством в июне 2022 года из-за происходящего на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что популярные программы Первого канала «Поле чудес» и «Голос» могут закрыться в связи с санкциями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТоргиИскусствоАукцион
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