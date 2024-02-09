Состоялся релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»
9 февраля 202404:01
В ночь на 9 февраля состоялся официальный релиз новой песни рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил», сообщают «Известия».
Она доступна на главных музыкальных платформах. Прослушать композицию можно в приложениях «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», в Apple Music.
Песня стала своеобразным патриотическим гимном и «пошла в народ». Ее уже смогли услышать военнослужащие в зоне спецоперации.
Ранее рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили перед участниками СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru