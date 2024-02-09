Состоялся релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»

В ночь на 9 февраля состоялся официальный релиз новой песни рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил», сообщают «Известия».

Она доступна на главных музыкальных платформах. Прослушать композицию можно в приложениях «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», в Apple Music.

Песня стала своеобразным патриотическим гимном и «пошла в народ». Ее уже смогли услышать военнослужащие в зоне спецоперации.

Ранее рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили перед участниками СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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