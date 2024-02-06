Рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили перед участниками СВО

Музыканты исполнили ряд рэп-композиций Степанова под гитару и балалайку.

«Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», - поделился впечатлениями один из росгвардейцев.

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