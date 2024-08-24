Состоялись похороны Алена Делона

Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона прошли в субботу в коммуне Души с ограниченным числом приглашенных на мероприятие.

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Актер не хотел пышных похорон или национального прощания, его предали земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак.

Как отмечает телеканал BFMTV, у гостей церемонии перед ее началом изъяли телефоны, а над территорией дома был введен запрет на пролет дронов. За пределами поместья собралось немало поклонников кинозвезды, они почтили его память минутой молчания, а после спели известную песню Paroles, Paroles, которую Делон исполнял вместе с Далидой.

Ранее стало известно, что 10-летнюю бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю умершего актера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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