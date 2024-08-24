Состоялись похороны Алена Делона
Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона прошли в субботу в коммуне Души с ограниченным числом приглашенных на мероприятие.
Актер не хотел пышных похорон или национального прощания, его предали земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак.
Как отмечает телеканал BFMTV, у гостей церемонии перед ее началом изъяли телефоны, а над территорией дома был введен запрет на пролет дронов. За пределами поместья собралось немало поклонников кинозвезды, они почтили его память минутой молчания, а после спели известную песню Paroles, Paroles, которую Делон исполнял вместе с Далидой.
Ранее стало известно, что 10-летнюю бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю умершего актера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: ВСУ впервые применили против РФ новую ракету-дрон «Паляниця»
- Состоялись похороны Алена Делона
- Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую область
- Лесной пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая локализован
- Журналист американского СМИ The Daily Beast Матч незаконно проник Курскую область
- СМИ: Блогер Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва
- Панде Катюше подарили праздничный торт в честь дня рождения
- СМИ: Перед синагогой на юге Франции подожгли две машины
- СМИ: Shaman передаст часть гонорара от концерта в Оренбурге пострадавшим от паводка
- Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнопленных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru