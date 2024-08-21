Семья не будет усыплять овчарку Алена Делона вопреки воле актера

10-летнюю бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю умершего актера. Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста в соцсети Х.

В сообщении говорится, что у собаки есть свой дом и семья. Родственники актера подтвердили, что позаботятся о Лубо, и, конечно, пса не усыпят.