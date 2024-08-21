Семья не будет усыплять овчарку Алена Делона вопреки воле актера

10-летнюю бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю умершего актера. Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста в соцсети Х.

В сообщении говорится, что у собаки есть свой дом и семья. Родственники актера подтвердили, что позаботятся о Лубо, и, конечно, пса не усыпят.

«Французский монумент» и «революция в кино»: Ушел из жизни Ален Делон

В 2018 году в интервью Paris Match Ален Делон рассказал, что его последнюю собаку Лубо могут усыпить, если актер умрет раньше пса, чтобы похоронить их вместе. Актер объяснил свое желание тем, что он не хотел, чтобы его питомец страдал и скучал по нему на его могиле.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на семью, что Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся 35 его собак. Церемония, как и хотел артист, будет закрытая.

Звезда французского кино Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры