Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания

Звезды, присутствовавшие на «голой вечеринке» ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, не должны были выкладывать видео с мероприятия в Сеть, в этом заключалась их главная ошибка. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru.

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«Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом. Зачем это обнародовать? Это показывать не нужно», — заявил он.

По мнению критика, знаменитости занимались показухой, выкладывая в интернет видео с вечеринки, от небольшого ума и отсутствия воспитания и культуры.

Ранее продюсер и музыкант Максим Фадеев заявил, что считает «голую вечеринку» стратегическим провалом Ивлеевой и её команды.

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ФОТО: РИА Новости
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