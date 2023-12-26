Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания

«Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом. Зачем это обнародовать? Это показывать не нужно», — заявил он.

По мнению критика, знаменитости занимались показухой, выкладывая в интернет видео с вечеринки, от небольшого ума и отсутствия воспитания и культуры.

Ранее продюсер и музыкант Максим Фадеев заявил, что считает «голую вечеринку» стратегическим провалом Ивлеевой и её команды.

