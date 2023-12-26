Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания
Звезды, присутствовавшие на «голой вечеринке» ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, не должны были выкладывать видео с мероприятия в Сеть, в этом заключалась их главная ошибка. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru.
«Ну собирались бы и гуляли себе, вообще могли бы раздеться и веселиться голышом. Зачем это обнародовать? Это показывать не нужно», — заявил он.
По мнению критика, знаменитости занимались показухой, выкладывая в интернет видео с вечеринки, от небольшого ума и отсутствия воспитания и культуры.
Ранее продюсер и музыкант Максим Фадеев заявил, что считает «голую вечеринку» стратегическим провалом Ивлеевой и её команды.
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