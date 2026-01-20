Режиссер за время своей карьеры был номинирован на «Оскар» за сценарий и режиссуру картины «Человек-слон» в 1980-х годах и за режиссуру «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата». Кроме того, в 2000 году он получил почетный «Оскар» за достижения всей жизни на церемонии вручения премии Governor Awards. Линчу также вручили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за фильм «Дикие сердцем» в 1990 году. В 2001 году он победил на Каннском фестивале в номинации «Лучший режиссер» с лентой «Малхолланд Драйв».

Среди других громких работ Линча следует отметить такие проекты, как «Дюна», «Твин Пикс», «Шоссе в никуда» и «Внутренняя империя», на которых остановимся чуть подробнее позже.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ХОЛСТА

Линч начинал как художник — учился в Пенсильванской академии искусств, экспериментировал с живописью, скульптурой и фотографией. Это сформировало его визуальный стиль, в рамках которого он мыслил образами, а не линейными сюжетами. В его фильмах пространство живет по законам сновидения, логика уступает место ассоциациям, а детали превращаются в символы. Например, красный занавес и кофейная чашка в небезызвестном сериале «Твин Пикс».