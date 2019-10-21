Соловьёв рассказал, как побил рекорд Гиннеса
Телеведущий в эфире НСН поделился секретом, как стать эфирным рекордсменом.
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели. Как сообщается на сайте Книги, в марте журналист был в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одой недели.
В эфире НСН Соловьев рассказал, каково оказаться на страницах Книги Гиннеса.
«Пока не заметил изменений. Ростом точно выше не стал, цвет волос не изменился, цвет глаз тоже. Самоиронию не потерял», - пошутил Соловьев.
По словам ведущего, рекорд дался ему без труда, так как он любит свою работу и не считает минуты до окончания трудового дня.
«Я всю жизнь много работал. Мне просто нравится, это мой образ жизни. Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжёлой работе: восемь часов и давай домой. Нет. Просто я люблю то, чем занимаюсь и для меня это форма жизни, если угодно. Форма существования интеллектуальных белковых тел», - отметил Соловьёв.
Напомним, ранее телеведущий в эфире НСН опроверг наличие у него итальянского гражданства и подчеркнул, что никогда не помышлял о смене российского гражданства.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Медведев обнаружил экономику России в добром здравии
- Телеведущий Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса
- В России может появиться методичка для жертв домашнего насилия
- Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях россиян
- В Минобороны опровергли данные о сбое на учениях «Гром-2019»