Соловьёв рассказал, как побил рекорд Гиннеса

«Пока не заметил изменений. Ростом точно выше не стал, цвет волос не изменился, цвет глаз тоже. Самоиронию не потерял», - пошутил Соловьев.

По словам ведущего, рекорд дался ему без труда, так как он любит свою работу и не считает минуты до окончания трудового дня.

«Я всю жизнь много работал. Мне просто нравится, это мой образ жизни. Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжёлой работе: восемь часов и давай домой. Нет. Просто я люблю то, чем занимаюсь и для меня это форма жизни, если угодно. Форма существования интеллектуальных белковых тел», - отметил Соловьёв.

Напомним, ранее телеведущий в эфире НСН опроверг наличие у него итальянского гражданства и подчеркнул, что никогда не помышлял о смене российского гражданства.

