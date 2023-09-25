Солист «Трех дней дождя» объяснил срыв концерта в Екатеринбурге наркотиками

По его признанию, утром перед выступлением он попытался из-за плохого самочувствия отменить концерт, однако ему отказали. Потом он поехал за «закладкой», употребил содержимое и поехал на концерт. Он повторно предложил отменить перед самым стартом концерта, однако ему снова объяснили, что это невозможно.

Викторов добавил ,что он ничего не помнит - ни выход на сцену, ни сам концерт. Он «очнулся» лишь на следующий день.





