Солист «Трех дней дождя» объяснил срыв концерта в Екатеринбурге наркотиками
Причиной срыва июньского концерта группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге стали наркотики и алкоголь, рассказал в интервью YouTube-каналу «Вписка» солист коллектива Глеб Викторов.
По его признанию, утром перед выступлением он попытался из-за плохого самочувствия отменить концерт, однако ему отказали. Потом он поехал за «закладкой», употребил содержимое и поехал на концерт. Он повторно предложил отменить перед самым стартом концерта, однако ему снова объяснили, что это невозможно.
Викторов добавил ,что он ничего не помнит - ни выход на сцену, ни сам концерт. Он «очнулся» лишь на следующий день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru