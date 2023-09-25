Кормухина обвинила Меладзе и Гагарину в краже кавера на «Кукушку»

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина во время выступления на площади Ленина в Чите заявила, что ее аранжировку на кавер песни Виктора Цоя «Кукушка» украла Полина Гагарина, видео публикуют местные СМИ.

По ее словам, В 2015 году музыканты услышали свою аранжировку в фильме «Битва за Севастополь», кавер украли Меладзе и Гагарина, но доказать в суде ничего не получилось, добавила Кормухина.