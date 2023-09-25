Кормухина обвинила Меладзе и Гагарину в краже кавера на «Кукушку»
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина во время выступления на площади Ленина в Чите заявила, что ее аранжировку на кавер песни Виктора Цоя «Кукушка» украла Полина Гагарина, видео публикуют местные СМИ.
По ее словам, В 2015 году музыканты услышали свою аранжировку в фильме «Битва за Севастополь», кавер украли Меладзе и Гагарина, но доказать в суде ничего не получилось, добавила Кормухина.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН еще в мае рассказывала о многолетних судебных разборках из-за песни «Кукушка». Она объяснила, что в ее версии есть соло, которого не было у Цоя. При том певице, по ее словам, грозили отнять право исполнять собственную аранжировку. Официально на данный момент у песни два автора, «Меладзе прописали в соавторство», сказала она.
Ранее финалист прошлогоднего проекта «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» Артём Галанов рассказал о полезных навыках, которые нужно развивать начинающим музыкантам, передает «Радиоточка НСН».
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